Adriana Volpe furibonda, la frase che scatena il caos sui social

27 luglio 2020 a

a

a

“Sono sposata”. Parola di Adriana Volpe. Punto. La nuova conduttrice di Tv8 risponde alle polemiche e alle provocazioni. Il suo matrimonio con Roberto Parli finisce ancora in pasto al gossip. E accade di tutto. La fede al dito resta, Adriana per adesso continua a pazientare e con un solo colpo spazza via ogni tipo di polemica. La conduttrice ribadisce che il suo amore per Roberto è solidissimo. Ma la notizia, che di gossip ormai ha ben poco, resta legata all’attrito con Giancarlo Magalli. Che è tornato a “pizzicare”, alcuni giorni fa, con un post severissimo sugli ascolti. Adesso, sembra che tutto sia ancora più teso. Un’altra storia finita in mano agli avvocati tra carte bollate e tribunali.

"Ho rifiutato un bel compenso, non volevo metterla in difficoltà. Ma...", Magalli, la bomba-Mediaset su Adriana Volpe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.