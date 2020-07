Mara Venier massacra la tizia che la insulta: "Coprirmi? Doppio ma vaffan***"

29 luglio 2020 a

Furibonda e strepitosa. Si tratta di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In su Rai 1, che si è finalmente lasciata alle spalle il piede fratturato che la ha tormentata nelle ultime settimane. Torna a camminare e lo fa vedere su Instagram, dove pubblica un video direttamente dal Grand Hotel in cui si trova in cui si mostra, appunto, mentre cammina. Lo fa alzando leggermente il vestito che indossa, per far vedere le gambe e per far vedere i suoi progressi di salute. Peccato che uno dei soliti fessi del web, per il gesto di alzarsi la gonna, abbia deciso di insultarla: "Copriti, non hai più niente di bello da mostrare", ha scritto tal Lucrezia. Ed eccoci alla furibonda e strepitosa risposta della Venier: "Cara Lucrezia, perché non va leggermente affan***? Orgogliosa dei miei anni". Dunque Lucrezia ha ribattuto: "Sempre molto educata, ti riveli per quel che sei" (con che faccia...). E la Venier? Ha fatto doppietta: "Ma vaff***, ha ribadito, nella conversazione di cui potete vedere uno screenshot qui sotto.

