Temptation Island, voci su Ciavy e Valeria: pronti a farlo? Un terremoto...

Tornano insieme? La domanda incuriosisce la Rete. Ciavy ci riprova con Valeria. A quanto pare, dopo lo scossone a Temptation Island, gira voce che i due ci stanno riprovando. Valeria, lo ricordiamo, si era avvicinata al tentatore Alessandro Basciano (conosciuto per il suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrociocche). Ciavy, però, ha troncato con Valeria dopo aver visto i filmati di Valeria che nel villaggio delle tentazioni si è lasciata andare.

Ad un mese dalla fine di Temptation island, ora sembra che Valeria e Ciavy siano pronti per una nuova avventura. Di nuovo insieme. Si riavvolge il nastro: rewind. “Ricominciamo?”: è la frase che avrebbe detto Ciavy a Valeria. Ce lo dice una fonte segreta: indiscrezione bomba supportata dall’intervista face to face di ieri in onda a Temptation island.

