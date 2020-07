Chiara Ferragni, "normalizziamo il corpo umano": proprio sopra agli slip... una fotografia impensabile

31 luglio 2020 a

E dopo il lato B con cellulite, rivendicata con giustissimo orgoglio, Chiara Ferragni stupisce i suoi milioni di followers con un altro scatto che le vale altrettanti applausi. Eccola, biondissima e bellissima come sempre, in testa un cappello di paglia griffato Christina Dior, a coprirla un bikini color senape e nero. Un selfie in cui si mostra seduta e dove fa capolino addirittura un filino di pancetta. Incredibile ma vero, anche Chiara Ferragni ha un accenno di pancetta. Che la rende ancor più bella. E proprio come la cellulite, l'influencer rivendica con orgoglio il mini-rotolino e ci tiene a sottolinearlo in inglese: "Normalaize human bodies", scrive, ovvero "normalizzare i corpi umani". A corredo, un cuoricino rosso.

