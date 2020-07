Ilary Blasi, la showgirl sfreccia sul monopattino in vacanza in versione sexy a Sabaudia

31 luglio 2020 a

Pronti e via: si parte col monopattino elettrico, ma chi c'è sopra è una icona sexy come Ilary Blasi. Nel video postato su Instagram la showgirl sfreccia sul suo "due ruote" mettendo in mostra le sue curve da sballo. La gonna è trasparente e i follower apprezzano.

Ogni sua condivisione social fa il pieno di commenti e visualizzazioni. La Blasi si concede senza esagerare, stuzzicando la fantasia dosando malizia e ironia. Vestita tutta di nero, con un body e la gonna velata, sorride felice all'obiettivo e poi offre una panoramica del suo fondoschiena. Il tutto è avvenuto in vacanza a Sabaudia dove i Totti hanno una villa. La showgirl si è fatta una corsetta davanti casa, andata e ritorno,mentre gli automobilisti le sfrecciavano accanto.

