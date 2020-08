Daniela Santanchè, ma davvero? Fa ginnastica vestita così: roba proibita ai comuni mortali

01 agosto 2020 a

a

a

"Non si molla mai!", scrive Daniela Santanchè a corredo di un'immagine pubblicata sul suo profilo Instagram. La pitonessa di Fratelli d'Italia si dà al fitness e si mostra intenta a fare un esercizio per gli addominali. Il tutto all'interno della palestra del Twiga, lo stabilimento di Forte dei Marmi di Flavio Briatore dove la Santanchè è di casa. Una foto curiosa, in verità. Già, perché la Santanché fa ginnastica truccata di tutto punto, basta vederle il volto per comprendere come il make-up sia impeccabile. E non solo: oltre allo smalto rosso sulle unghie, ecco che la mitica pitonessa sfoggia anelli, braccialetti e orecchini. Un look assai insolito per chi si cimenta col fitness.

"Muori, pezzo di m***". Immigrati, un video-choc. La Santanché: "Ecco le risorse che ci pagheranno la pensione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.