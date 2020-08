Maria De Filippi, confessione clamorosa: "De Martino tradiva Emma con Belen Rodriguez e non diceva nulla. Così io..."

06 agosto 2020 a

A lasciare Emma Marrone, dopo l'arrivo di Belen Rodriguez, non fu Stefano De Martino, ma Maria De Filippi. La confessione arriva più inaspettata che mai dalla stessa conduttrice di Amici, che parla della storia al centro del rumors estivo. Il fatto è noto a tutti: correva il 2012 e la cantante e il ballerino facevano coppia fissa al programma di Canale 5. Almeno fino a quando non subentrò la showgirl argentina, all'epoca fidanzata di Fabrizio Corona. Galeotta la sala prove dove De Martino conobbe Belen. Il resto ormai è storia. "Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”, ha raccontato la De Filippi al settimanale Gente.

Ma la moglie di Maurizio Costanzo ha commenti anche per un altro reality: Temptation Island e in particolare per la storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La De Filippi si dice infatti sicura che la torinese perdonerà l’attore perché il “perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi, la rafforza”. Se lo dice lei.

