Temptation Island, "la minigonna? Fai ridere". Maria De Filippi, la cannonata con cui ha "raddrizzato" Alessia Marcuzzi

08 agosto 2020 a

a

a

Maria De Filippi ne ha una per tutti. Dopo le rivelazioni su Stefano De Martino e Belen Rodriguez la conduttrice di Amici parla anche dell'altra protagonista del gossip: Alessia Marcuzzi. "Alessia è generosa, è buona, di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati", ha raccontato la regina di Mediaset al settimanale Gente per poi proseguire parlando di Temptation Island. "La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare".

"Nulla da offrirgli". La bomba di Maurizio Costanzo su Stefano De Martino e la De Filippi

Nell'isola delle tentazioni, infatti, la Marcuzzi ha sempre sfoggiato look sexy ed è proprio su questo che la De Filippi si sofferma: "L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima". Una consiglio che suona un po' come una critica, ma che alla Marcuzzi avrà sicuramente insegnato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.