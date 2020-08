Kate Middleton, il dramma in cui è sprofondata: "Un colpo profondo", indiscreto dal palazzo reale

08 agosto 2020 a

La famiglia reale inglese sempre al centro del gossip. A parlarne l'esperta Katie Nicholl, che si riferisce alla biografia in uscita la prossima settimana, Finding Freedom. L'esperta spiega che in verità il principe Harry, il principe William e Kate Middleton non sono mai stati un terzetto molto affiatato. Harry infatti si sentiva sempre "la ruota di scorta". E poi, ovviamente, l'arrivo di Meghan Markle ha fatto precipitare la questione. "Mentre la stampa ha sempre adorato l’idea che Harry, William e Kate Middleton fossero una squadra fanatica, Harry si è sempre sentito fuori posto", ha spiegato la Nicholl a ET Canada. E ancora: "A volte l’ho persino sentito lamentarsi del fatto di considerarsi un terzo incomodo, come se fosse la terza persona durante un appuntamento degli altri due. Non si è mai integrato perfettamente". E dopo essersi soffermata sulla biografia dei rapporti nella famiglia reale, la Nicholl conclude parlando di Kate Middleton: "Non c’è dubbio che la frattura tra Harry e William abbia profondamente colpito Kate. La turba molto", ha concluso. Insomma, Kate starebbe vivendo molto male questo particolare momento.

