Barbara d'Urso, selfie senza trucco e svestita sotto le lenzuola: "Da me e dal mio fidanzato"

“Buonanotte da me e dal mio fidanzato”. Barbara d’Urso non disdegna le provocazioni via social: in tanti sognano di accompagnare a letto l’avvenente 63enne, e lei sull’argomento spiazza tutti, come sempre. La conduttrice di punta di Mediaset ha scattato un selfie in cui si mostra senza trucco sotto le lenzuola: non solo, perché è in “dolce compagnia” di un cagnolini di peluche. Così la d’Urso continua a intrattenere i suoi fan, che su Instagram sono quasi 3 milioni: numeri da influencer, che Barbara coltiva quotidianamente anche mentre si gode il meritato riposo lontana dai riflettori. Tra poco, però, sarà già tempo di tornare in onda: sono infatti confermatissimi i suoi tre programmi su Canale 5.

