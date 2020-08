Mara Venier, la confessione del marito Nicola Carraro: "È ossessionata, mi sveglia alle 6 per farlo"

12 agosto 2020 a

Mara Venier, questa volta parla il marito. Nicola Carraro, un’intervista concessa a Nuovo, ha raccontato tutti i dettagli della sua relazione con la conduttrice di Domenica In. “Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli - ha esordito il produttore cinematografico -. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata“. L'antipatia però sembra essere durata ben poco visto che dopo i due si sono sposati: “Mara è una donna irripetibile e meravigliosa e la amo come all’inizio“, ha continuato per poi rivelare l'ossessione della moglie: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!“. Insomma, la Venier non si ferma mai, proprio come in tv.

