Luigi Di Maio in spiaggia con Virginia Saba, la paparazzata killer di Dagospia: "La sua fidanzata di cartone...", un bikini da governissimo

Paparazzata a tradimento per Luigi Di Maio e Virginia Saba. Il ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 Stelle è in vacanza in Sardegna, a Villasimius, e tra una cena con foto di rito insieme ad Andrea Scanzi si concede anche qualche momento di intimità con la bella fidanzata. Peccato per loro che sulle loro tracce ci sia Giuseppe Candela, segugio sguinzagliato da Dagospia.

Virginia Saba? Un bikini da urlo. E in acqua con Di Maio la temperatura si fa rovente: paparazzi scatenati | Guarda

Raffica di foto in spiaggia, dove Di Maio si divide tra baci a Virginia e telefonate con l'auricolare, e commento pepatissimo: "Le grane a voi, il ministro è in spiaggia! Di maio si gode le vacanze con la fidanzata di cartone Virginia". Non proprio delicatissimo. C'è da dire che la Saba, incorniciata da un bikini bianco decisamente succinto con gonnellino molto sensuale, tutto sembra tranne che di cartone...

