Gemma Galgani e Sirius, è finita? Più di una crisi: "Devo affrettarmi", doccia gelata a Uomini e donne

Precipita tutto. Tra Gemma Galgani e Sirius è crisi nera. Sembra che non ci sia possibilità di tornare come prima, come due mesi fa a Uomini e donne. Adesso, la Dama tuona: "Devo affrettarmi". Questa frase non nasconde molti segreti: realmente la Galgani potrebbe sbottare e correre ai ripari, raccontando come stanno le cose. E c'è molta attesa per la prima puntata di Uomini e donne (attesa per settembre) quando dovrebbe andare in scena il faccia a faccia. Insomma, la Galgani - che aveva perso la testa per il 26enne Sirius, al secolo Nicola Vivarelli - potrebbe finalmente raccontate come stanno le cose. Mettendo la parola fine alla vicenda.

Si vociferava di un arrivo a Temptation island: ipotesi sfumata. Sirius, intanto, diventa influencer con migliaia di follower al seguito. E intanto, sullo sfondo, c’è chi giura che lui possa aver rincorso con affanno un po di popolarità. Sarà realmente vero? Mistero. Nessun bacio con Gemma, solo un amore platonico. Nato in tv e finito dopo la sigla finale del programma più seguito di sempre.

