Giulia Calcaterra, l'ex velina di Striscia la notizia sparita dalla tv: "topless estremo" in spiaggia a Ferragosto

Ricordate Giulia Calcaterra? L'ex velina bionda di Striscia la notizia (stagione 2012-13, in coppia con la mora Alessia Reato), dopo la fortunata esperienza nel tg satirico di Canale 5 fondato da Antonio Ricci ha deciso di allontanarsi progressivamente dal mondo della tv, per dedicarsi alla sua vera passione: gli sport estremi. Sulla sua pagina Instagram non si contano le foto e i video realizzati in location selvagge e suggestive, immersi spesso nella natura incontaminata.

Video su questo argomento Giulia Calcaterra: "E' un video? E' partito? 1..2..3.." Mirko Mazzola

L'ultimo post "ferragostano", però, di "wild" ed estremo ha soprattutto il topless della 29enne Calcaterra, strepitoso. Le foto sono tutto tranne che volgari, anzi l'impianto in bianco e nero contribuisce decisamente a renderle "artistiche" e l'atmosfera è quanto di più lontana dalla volgarità. E forse per questo l'effetto vedo (abbastanza) - non vedo è ancora più sensuale.

