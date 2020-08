Elettra Lamborghini inedita: così con l'amica del cuore, com'era a 14 anni. Irriconoscibile

15 agosto 2020 a

È strano pensare a Elettra Lamborghini quattordicenne. All’epoca quella ragazzina dallo sguardo vispo difficilmente immaginava cosa l’avrebbe attesa: prima i reality di dubbio gusto, poi la trasformazione in regina del twerk e dopo ancora dei social, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Oggi la famosa ereditiera è amatissima e seguitissima, ma è stata una ragazzina come tutte le altre, nonostante il cognome pesantissimo che porta fin dalla nascita. Ma la Lamborghini è apprezzata da milioni di giovani proprio per la spontaneità con cui affronta la vita: non è una di quelle che se la tira, anche se ne avrebbe ben donde, a differenza di tante altre Vip, o presunte tali.

