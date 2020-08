Ciavy e Valeria, dopo Temptation Island la spifferata dell'amico: "Successo l'imprevedibile"

Francesco Fredella 16 agosto 2020 a

Allora è vero: "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”. Ha sempre avuto ragione Venditti. Ed “Amici mai”, come recita il testo della canzone, è il titolo che calza a pennello: Valeria e Ciavy di nuovo insieme. Dopo la bufera a Temptation island i due ex concorrenti ci riprovano. Lei aveva flirtato con Alessandro (il bel tentatore biondo col ciuffo) e Ciavy l’aveva mollata in diretta. “E’ successo l’imprevedibile - dice un amico segreto della coppia. Sono innamorati ancora. Sono tornati a vivere insieme”: una spifferata segretissima che li porta sulla cresta dell’onda di nuovo, dopo Temptation. “Mi amo e non permetterò mai a nessuno di trattarmi come prima!”, dice Valeria su Instagram raccontando gli ultimi giorno con Ciavy.

