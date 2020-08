Adriano Celentano e le corna con Ornella Muti, Naike Rivelli sbotta. "Maleducato, invece di sputare ringrazia mia mamma"

18 agosto 2020 a

a

a

Le corna di Adriano Celentano fanno arrabbiare, e molto, Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ha criticato il Molleggiato per aver confessato a mezzo stampa di aver tradito Claudia Mori proprio con la Muti, ai tempi del loro film insieme Il bisbetico domato. Piccolo problema: ai tempi Ornella aveva un compagno, Federico Fachinetti, e non aveva alcuna intenzione di rendere pubblica in questa maniera la storia clandestina con Celentano, sia pure datata. Naike ha definito Adriano "molto sgarbato, maleducato ed egocentrico".

"Un c*** spettacolare.". Ornella Muti a 65 anni così, lo scatto mai visto prima: oltre la censura

Quando il sito specializzato in gossip DiLei Magazine si chiede cosa risponderanno Celentano e la Mori è ancora Naike a prendere parola, su Instagra, con una lunga "tirata": "Vi dico io quale sarà̀ la risposta dei signori in questione: Silenzio Stampa", per poi prendersela con l'Italia, un Paese "corrotto, classista, ipocrita gestito da politici e famiglie potenti". "Caro Adrian - è il suo messaggio finale -, invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che hai fatto assieme a lei ti ha reso noto come attore in tutto il mondo?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.