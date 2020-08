Arisa, in bikini, la foto "scandalosa". Primo piano ginecologico, lo slip è trasparente

19 agosto 2020 a

Sui social Arisa ha fatto spesso della provocazione e dell'autoironia una cifra "di vita", prima ancora che artistica o stilistica. La cantante lanciata al Festival di Sanremo dal brano manifesto Sincerità ha da tempo dismesso i panni della "bruttina naif" per rivestire quelli, "veri" della donna che sa affrontare e abbattere a testa alta pregiudizi e conformismo. Paladina del "bodypositive", l'accettazione dei propri difetti, stavolta forse ha esagerato.



Lei che ama stupire sempre e comunque (dal capello rasato alle parrucche, per finire con quel "rutto e scoreggio" che avrà indignato gli amanti del bonton), la cantante abruzzese ha pubblicato su Instagram una selfie dal sapore "ginecologico": in spiaggia, primissimo piano sugli slip del bikini, semitrasparenti, con ogni dettaglio, dal seno generoso alle gambe, esposto ai suoi followers. Anche il più intimo. "Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea", commenta lei enigmatica. E tra tanti like e cuoricini di approvazione, anche da amici vip come Fedez (suo compagno di giuria a X Factor), c'è qualcuno che le chiede: "Non sarà un po' troppo?".

