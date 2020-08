Giulia D'Urso in bikini, la prima volta dell'ex Uomini e donne: "Perché non mi ero mai mostrata in costume"

19 agosto 2020 a

La prima volta di Giulia D'Urso. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram una inedita foto in bikini. Probabilmente, era l'unica tra le ragazze uscite dagli studi di Maria De Filippi. Il motivo l'ha spiegato lei stessa: "Qualcuno di voi a volte mi chiede il perché io non pubblichi mai foto di me in costume, la verità è che sono sempre stata insicura del mio aspetto, tanto che fino all’anno scorso costringevo mia madre a cambiare spiaggia se in quella in cui andavamo c’era qualcuno che conoscevo".

Incredibile, ma vero: "Siamo noi i peggior giudici di noi stessi", ammette la splendida Giulia, che fa coppia fissa da tempo con il tronista che corteggiava al Trono Over, Giulio Raselli. "Questa foto me l’ha scattata oggi Giulio al mare... in bikini, senza trucco... l’anno scorso non l’avrei di certo pubblicata... invece oggi non vedo difetti... vedo solo una Giulia felice e serena e non ci può essere foto più bella".







