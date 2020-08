Elisabetta Canalis, la foto con l'amica: "Solo due mamme che si rilassano". Scollatura mostruosa: tutti impazziti per "l'altra"

21 agosto 2020 a

"Solo due mamme che si prendono un momento di riposo". Elisabetta Canalis pubblica su Instagram una foto "innocente" e tutti iniziano a chiedersi: ma chi è quella bellezza esplosiva accanto a lei? La splendida ex velina sarda di Striscia la notizia, ormai americana d'adozione fin dai tempi della chiacchieratissima love story con George Clooney, scrive direttamente da Beverly Hills in tenuta da spiaggia.

Lei è in costume intero rosa schocking, l'amica sfoggia un cappellone bianco e un costume monopezzo con generossima scollatura. "Ma chi è?", le chiedono tutti. Instagram ci viene in aiuto: Kinga Kierzek, splendida mamma di due bambini (auguri!) che nela bio si definisce ex designer, produttrice e amante dell'arte. Che dire, non resta che fare i complimenti ai rispettivi compagni.

