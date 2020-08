Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro in perizoma (inesistente): a piedi nudi, il "fondoschiena del secolo"

22 agosto 2020 a

Forse Claudia Ruggeri ha deciso di concorrere per il titolo di "fondoschiena del secolo". E di vincere. La Bonas di Avanti un altro, nonché cognata di Paolo Bonolis (ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli), pubblica su Instagram una sua foto a figura intera dalle vacanze in Sardegna, per la precisione a Cala Granu.

Oltre al look alla "Lara Croft" (la sexy eroina del videogioco Tomb Raider, portata al cinema da una iconica Angelina Jolie), Miss Claudia sfoggia un perizoma bianco e nero praticamente inesistente, che mette in risalto un Lato B praticamente perfetto. Piccolo dettaglio: nessun trucco, nessun inganno e nessun aiutino, la Ruggeri posa senza tacchi a spillo, a piedi nudi. Praticamente, una statua.

