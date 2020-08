Nunzia De Girolamo, bikini sulla spiaggia: fotografata di spalle, "la sintesi perfetta"

25 agosto 2020 a

a

a

Nunzia De Girolamo continua a godersi le vacanze in Puglia: la 43enne di Benevento appare rilassata e serena, in attesa dello sbarco su Rai1. Se n’è parlato per mesi di un suo approdo in tv, ma da novembre l’avventura avrà ufficialmente inizio: condurrà Ciao Maschio!, una trasmissione che andrà in onda in seconda serata del sabato sera sul primo canale. Intanto l’ex parlamentare fa il pieno di complimenti sui social, dove l’ultimo scatto è piaciuto parecchio ai fan: la De Girolamo si fa immortalare sdraiata sul bagnasciuga mentre è di spalle ma volgendo in parte il viso all’obiettivo. Uno scatto in bikini che cattura l’attenzione dei fan e che la 43enne introduce così: “Avete presente quando qualcuno vi chiama e non volete alzarvi, ma neanche risultare troppo maleducati? Questa foto è la sintesi perfetta”.

