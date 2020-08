Carmen Di Pietro, il bikini non contiene: "Non me ne ero accorta", è davvero così a 55 anni?

25 agosto 2020 a

Carmen Di Pietro non perde mai l’occasione per farsi notare in forma fisica strepitosa dai suoi fan sui social. A 55 anni la showgirl lucana fa invidia anche a chi ha venti o più anni in meno di lei: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ancora una silhouette da urlo, che lei mette in risalto con degli scatti in posa ben studiati. Nell’ultimo pubblicato su Instagram la Di Pietro è seduta in riva al mare e indossa un costume che come al solito fatica a tener dentro le sue “grazie”. Il tutto accompagnato dalla seguente didascalia: “Ultima settimana di vacanze, non me ne ero accorta!”.

