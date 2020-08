Lavinia Borromeo, paparazzata bomba: la cognata di John Elkann beccata con Manuele Malenotti, effusioni spinte in pubblico

30 agosto 2020 a

Colpaccio di Oggi, che pubblica una paparazzata esplosiva su Isabella Borromeo, ex moglie del petroliere Ugo Brachetti Peretti e sorella di Beatrice, Matilde e Lavinia Elkann, moglie del rampollo Agnelli e patron Fca John Elkann. "Col favore delle tenebre", scrive il settimanale, la bella Isabella si lascia corteggiare in pubblico, in un ristorante del Monte Argentario, niente meno che da Manuele Malenotti. Notissimo playboy italiano che in passato ha fatto girare la testa a Michelle Hunziker, Lola Ponce e Naomi Campbell e che fece conoscere e innamorare Elisabetta Canalis e George Clooney. Malenotti coccola la Borromeo con baci, carezze, parole sussurrate all'orecchio, mentre la mano scivola sotto il tavolo. "Qualcuno ha qualcosa da nascondere? - domanda malizioso Oggi - Se così fosse, scegliere l'Argentario ad agosto non è stata una scelta strategica...".

