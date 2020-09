Rita Dalla Chiesa, duro scontro tra la conduttrice tv e il giornalista Giuseppe Candela: "Detesto vederti cosi.."

08 settembre 2020 a

Scontro su Twitter tra Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Candela, giornalista del FattoQuotidiano.it e di Dagospia. Tutto è nato da un tweet del giornalista che attaccava la conduttrice sui suoi continui riferimenti a Forum, “Il jingle di Forum per spegnere le candeline con la Venier, l’intervista dove dici che vorresti condurre Lo Sportello di Forum”, scrive Candela . La replica di Rita Dalla Chiesa è spiazzante: "Forse non sai leggere. Capisco la tua situazione…ma il jingle, come puoi vedere non è stato messo da me”.

Lo scontro si è acceso col passare dei tweet e a questo punto infatti il giornalista risentito l’ha attaccata: “Detesto vederti in queste condizioni. E non aggiungo altro perché sono un signore”. Il motivo dello scontro tra Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Candela sono state delle recenti dichiarazioni della conduttrice durante un’intervista a NuovoTv nella quale confessava di voler condurre Lo Sportello di Forum.

