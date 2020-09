Elisa Isoardi, le chiacchiere stanno a zero: raptus ad altissimo tasso erotico, beccata così con Raimondo Todaro

15 settembre 2020 a

Le chiacchiere ora stanno a zero (a meno che, come suggeriva Dagospia, il flirt sia "pilotato" per trainare la prima serata di Viale Mazzini). Si parla ovviamente di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, beccati a darsi un passionale bacio, foto pubblicate su Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini. I due, come è noto, prenderanno parte in coppia a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 (ed è per questo che un maliziosissimo Dago qualche giorno fa parlava di un "flirt acchiappa-share"). Ma, come detto, le immagini non si prestano a equivoci: un bacio pieno di amore, che sprizza passione, quello che vedrete sulle pagine del rotocalco in edicola da mercoledì 16 settembre. Di recente, Todaro dopo numerose paparazzate insieme alla Isoardi, aveva smentito il flirt. Ma ora, Signorini, ha presentato la cosiddetta pistola fumante...

