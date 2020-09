Anna e Gennaro, a Temptation Island per i soldi? "Se le dico quanto ho in banca mi spella", "Pezzente e fallito"

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

a

a

Accuse pesanti durante Temptation Island. Anna e Gennaro, fidanzati da sei anni. Lei a bordo del caicco che li condurrà all’Is morus relais già piange. Lui, a detta della fidanzata, è immaturo e non ha ambizioni. "Per lui è tutto facile!", perché Gennaro lavora nei negozi di famiglia e non ha un datore di lavoro. Secondo Anna il loro rapporto è piatto e Gennaro è un bambino capriccioso. Anche Gennaro, dal suo canto, afferma che Anna non fa niente visto che ci ha messo cinque anni per ottenere la laurea triennale e vive ancora con i genitori.



"Dopo 16 anni, una vita di m***a". E giù corna in diretta. Alberto e Speranza, subito dramma e lacrime a Temptation Island

Mentre Gennaro vorrebbe sposarsi e creare una famiglia, Anna non ha alcuna intenzione di fare un passo così importante. Gennaro si confida con le single nel villaggio ammettendo che nei periodi in cui si era in crisi con Anna ha frequentato altre ragazze già pronte ad andare a convivere e già realizzate nella vita. Doccia fredda per Anna durante il falò. Quest’ultima vedrà un video in cui il fidanzato affermerà agli altri partecipanti: "Se le dico quanto c’ho in banca lei mi spella!". Anna non ci sta! Nega le accuse del fidanzato. Addirittura confida alla conduttrice che per il suo regalo di laurea a casa non hanno mangiato. "Sei un pezzente, sei un fallito", si lascia scappare Anna. Anche Gennaro vedrà alcuni video della fidanzata pieni di accuse nei suoi confronti. Anna ci va giù pesante: "Lui quando è arrabbiato è un Vesuvio! Io queste cose ad un figlio non voglio fargliele vedere!". Tra i due non sembra esserci alcun tipo di stima. Ma non è finita qui! In un altro video mostrato a Gennaro Anna sembra molto attratta dal single Mario. I due, infatti, sembrano corteggiarsi ma è ancora presto: "Voglio vedere fino alla fine come va! Sono senza parole", afferma Gennaro. Una volta rientrato nel villaggio si avvicina alla single Giulia. L'abbraccia e la tiene stretta. Le mani si toccano. Visti i presupposti chissà come andrà a finire per questa coppia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.