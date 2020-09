Flavia Vento dopo il Grande Fratello Vip: "Sono a casa, ora denuncio. Non sono mai stata lì"

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

E’ già pronta a passare alle vie legali. Non ci pensa due volte e spara a zero. Flavia Vento va su tutte le furie. Non vuol sentir parlare assolutamente dei motivi che l’hanno spinta a lasciare il Grande Fratello Vip. Ma soprattutto punta il dito contro Amedeo Venza. E dice sui social: “Amedeo Venza non so chi sia. Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio, che schifo”. Non si sa ancora cosa accadrà: realmente la Vento denuncerà, tra carte bollate e avvocati, Amedeo Venza? Non ci sarebbero state offese, ma soltanto una dichiarazione secondo la quale la Vento sarebbe stata ancora in albergo e non a casa (perché secondo Venza avrebbe preso parte alla puntata serale del 18 settembre). Una nuova bufera, che va forte come il Vento. Anzi, in questo caso, sembrerebbe proprio un ciclone.

