Storie Italiane, "mentalità che va cambiata": Eleonora Daniele massacra il barista vizioso

La vicenda del barista che, a Milano, invitava le ragazze a mostrare il seno per avere drink gratis non è stata digerita da molti. Neanche da Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, che nella puntata di oggi - mercoledì 23 settembre - si è sfogata in diretta: "Queste cose non si fanno neanche per ridere, questa è una mentalità che va cambiata!". Il titolare del locale, infatti, aveva dichiarato in alcune interviste che il "tariffario" esposto sul bancone era solo un gioco, mai preso sul serio da nessuno. Ma la Daniele non ci sta: "E’ una cosa che preoccupa il fatto che il barista abbia detto di averlo fatto per ridere”. Sulla vicenda è intervenuta anche l'attrice Nadia Rinaldi, presente in studio, che ha affermato: "Se il proprietario del locale fosse un gentiluomo dovrebbe offrire addirittura gratis la prima consumazione alle donne”.

Parlando sempre del tema "donne", la padrona di casa ha deciso di affrontare anche l'argomento minigonna a scuola. Qualche giorno fa, infatti, ha destato scalpore il consiglio di una vicepreside di Roma, che suggeriva alle studentesse dell'ultimo anno di non vestirsi con abiti succinti, per evitare che ai professori cadesse l'occhio. A tal proposito Eleonora Daniele è stata categorica: "Le donne non dovrebbero preoccuparsi di cosa pensano gli uomini".

