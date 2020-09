Diletta Leotta, "ti hanno preso soltanto per le tette": la vergogna del collega contro la giornalista

23 settembre 2020 a

In un'intervista a Chi, Diletta Leotta racconta per la prima volta della fine del suo legame con Daniele Scardina. "Sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno". La giornalista parla poi del suo lavoro. E, soprattutto, parla di un vergognoso commento che aveva dovuto incassare agli albori della sua carriera. "All'inizio non è stato facile, una collega mi aveva anche detto 'ti hanno presa solo per le tette', ma non ho certo lasciato Sky per questa ragione... Ho scelto di andare a Dazn perché era una nuova sfida e perché sentivo che il mercato della tv satellitare stava cambiando". Ovviamente, Diletta Leotta non si sbottona sul nome del collega che le aveva riservato un commento assai poco proponibile.

