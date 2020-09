Barbara D'Urso, "buonanotte": ecco il babydoll trasparente, il più piccante degli scatti

24 settembre 2020 a

"Buonanotte, col cuore". Così Barbara D'Urso in calce all'ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Auguri di buonanotte, appunto. Auguri, però, ad altissimo tasso erotico. Una foto da urlo, per la conduttrice Mediaset. Eccola nella sua stanza da letto, al termine della solita e lunga giornata di lavoro. Un selfie d'autore. La scollatura è da sogno, come spesso accade nelle sue foto. Ma a colpire è l'indumento con cui Carmelita si prepara ad entrare nel letto: una sorta di baby-doll bianco e nero, impreziosito da una trasparenza in corrispondenza delle gambe che dà un tocco in più a una foto assolutamente spettacolare. E i seguaci, ovviamente, apprezzano.

