Patrizia De Blanck nipote del Duce, la conferma di Edda Negri Mussolini: "È mia cugina"

26 settembre 2020 a

a

a

Patrizia De Blanck è la nipote di Benito Mussolini? La voce era già circolata la settimana scorsa, quando la contessa era appena entrata al Grande Fratello Vip e Barbara d’Urso le aveva dedicato diverse attenzioni con un paio di indiscrezioni bomba sulla suo passato. La concorrente del reality di Canale 5 sarebbe stata adottata e il suo vero padre sarebbe Asvero Gravelli, gerarca fascista. Una conferma arriva da Edda Negri Mussolini, nipote del Duce nata dal matrimonio della figlia Anna Maria con Nando Pucci Negri: “Patrizia è possibile che sia mia cugina”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a DiPiù. Secondo la donna, il nonno potrebbe aver conosciuto un’amante in una tipografia di Predappio che gli avrebbe dato un figlio, appunto Asvero, futuro papà della De Blanck. La quale tra l’altro nella sua autobiografia aveva fatto un cenno a questa storia, pur non nominando Mussolini: lei stessa aveva scritto che sarebbe Asvero Gravelli e non Guillermo De Blanck in suo vero padre.

"Ma ora sono diventati tutti fr***i". Patrizia De Blanck a bassa voce, la frase intercettata: Garko, un disastro al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.