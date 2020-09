Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d'Urso, confessione inaspettata su Gabriel Garko: “Eva Grimaldi mi ha tradito per lui”

28 settembre 2020 a

“Se ho un aneddoto su Gabriel Garko? Ne ho diversi”. Vittorio Sgarbi ha spiazzato Barbara d’Urso, facendo rivelazioni destinate a fare scalpore per quanto riguarda il coming out del noto attore. Al Live della domenica di Canale 5, Sgarbi ha raccontato di essere stato fidanzato con Eva Grimaldi: “Era la fine degli anni ’80, l’inizio di quelli ’90 e lei era innamorata di me finché non mi tradì con Garko. Io presi atto di questa cosa, ma mi infastidiva che lei venisse da me per parlare di lui”. Poi il critico d’arte ha spiegato di essersi irritato per il fatto che la Grimaldi preferisse uno più giovane a lui: “Allora un giorno andammo da Costanzo, Garko fece vedere un calendario in cui era nudo e io dissi che era un calendario per uomini. Lui reagì con una certa irritazione, forse gli avevo rivelato una cosa che all’epoca neanche a lui era chiara”. Insomma, con una buona dose di esagerazione Sgarbi ha dichiarato di aver intuito l’omosessualità dell’attore già all’epoca, ma alla d’Urso interessava un altro tipo di scoop: “Quindi sei stato tradito dalla Grimaldi per Garko?”.

