Giuseppe Cruciani, "Nudi": il suo libro è un viaggio nelle perversioni. La copertina? Roba da bollino rosso

Arriverà in libreria l'8 ottobre il nuovo libro di Giuseppe Cruciani, edito da La nave di Teseo. Si chiama Nudi e parla degli italiani e del sesso. Esplicativa la copertina, che mette in bella vista il sedere di Cruciani. Come anticipato da Dagospia, il giornalista mostrerà ai lettori le perversioni del nostro Paese, raccontando di scambisti, prostitute, feticisti, sessodipendenti e guardoni di tutti i gender. Cruciani, che conduce dal 2006 il programma radiofonico La Zanzara, non è nuovo al tema. Spesso, infatti, dà spazio nel suo programma a diversi macrotemi, dalla satira alla comicità, dalla politica al sesso. Intanto ha già condiviso la notizia del libro con i suoi follower su Instagram.

