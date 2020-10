Grande Fratello Vip, scoop su Elisabetta Gregoraci: "Chi è il suo uomo segreto", Pretelli demolito. Un caso enorme

Roberto Alessi 04 ottobre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci ama Pierpaolo Petrelli? No, c'è l'ex marito della figlia di un grande della moda. La verità? Ha avuto un flirt con un uomo del mistero che le manda un aereo con la scritta "Sei l'epicentro del mio terremoto", aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello Vip? L'ex marito Flavio Briatore, felice, con il figlio Falco, che è tutta la sua vita oltre al lavoro, a casa ed Elisabetta Gregoraci scatenata al Gf Vip. Gli episodi sono uno in fila all'altro, ogni giorno ce ne è uno, come se a 40 anni, che sono pochi, intendiamoci, fosse tornata a 14, e il cuore di un'adolescente vive come sulle montagne russe, mentre suo figlio Falco, che ne ha dieci, segue forse da casa le sue confessioni televisive.

"Basta, fatti i ca*** tuoi". Una monumentale Elisabetta Gregoraci: demolisce la concorrente "frignona" (e colpevole)

Ed è un attimo tra l'essere un cuore infranto (per l'ex Flavio Briatore che non la voleva vedere tra i concorrenti di un reality come Il Grande Fratello, «Che non servirà nemmeno a lei») o una ragazzina trepidante che ha dato il suo primo bacio. Petrelli sbarella, e confida che lei gli ha detto che le piacerebbe fare all'amore con lui, ma lì non si può e dentro gli scoppia, bella com' è, l'impero dei sensi. Ma poi, quando passa un aereo sopra la casa con una scritta in cielo "Sei l'epicentro del mio terremoto" lei va in visibilio: «È per me! È per me!», facendo con le dita il segno del cuore a favore sempre di telecamere.

In molti mi dicono da tempo invece che lei sarebbe legata all'ex genero di un grande imprenditore della moda, ma pare sia una voce senza fondo. E si parla spesso di Briatore dentro la casa dove Elisabetta non frena la sua voglia di togliersi sassolini dalle scarpe grandi come macigni, ma con parole che potrebbero celare anni di risentimento e spero che non sia così. «Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male». E continua a raccontare: «Quando è morta mia madre il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca», ha detto al Gf . «Da lì mi è scattato tutto. Quella cosa non sono mai riuscita a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicina... Gli ho dato la mia giovinezza e un figlio».

"Briatore è un grande str***". Attacchi alla Gregoraci dal suo ex? Volano parole grossissime contro mister Billionaire

Certo, finito il funerale, ad un certo punto lui è tornato a lavorare, perché in discoteca non ci andava a ballare, ma perché era il suo posto di lavoro. E spesso il lavoro è visto da chi teme la morte come la risposta della vita. Non voglio difendere Briatore, non ne ha bisogno, ma ricordo che quando è morta mia madre, poche ore dopo ero già a scrivere, perché dovevo farlo, e aspettavano il mio lavoro per andare in stampa, e scrivevo pure quando, anni prima, stava morendo mio padre, perché in certi lavori non si può dire "chiuso per lutto". E il lavoro, per alcuni, è la miglior medicina. «Quello che mi fa più male è che alla fine tutto questo non farà bene nemmeno a lei, ma è una sua scelta», confessa lui agli amici. Flavio ha girato pagina, pensare che io ho anche creduto che potesse tornare insieme a Eli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.