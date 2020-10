Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, rissa a Live Non è la D'Urso: "Buffona", "Schifoso", "Non ti permettere"

05 ottobre 2020 a

Gli scontrini adesso incastrano Federico Fashion style? Il parrucchiere delle star viene accusato dalle ex clienti per prezzi esorbitanti. Ma lui si difende. Affronta cinque terribili sfere, dove ci sono le ex clienti arrabbiate e sedute di fronte a lui. In studio al Live Non è la D'Urso arriva di nuovo Antonella Mosetti, che aveva attaccato la scorsa settimana Federico Fashion Style che l’ha accusata di non aver pagato le sue extention. “Ho il doppio dei follower tuoi”, dice Federico alla Mosetti. “Ma te li compri”, risponde la Mosetti. Federico sbotta e torna all’attacco: “Durante questa settimana hai fatto stories contro di me, dicendo che il mio salone è un salone degli orrori. Non hai pagato mai”. Ma la Mosetti dice: “Ho pagato nero”. Allora Lauri (questo il vero cognome di Federico) la asfalta: “Non ha mai pagato nessuno in nero da me”.

Ma al Live parla una ex cliente del salone di Federico. “Sono andata da lui e sono uscita spennata viva. Non avevo più un euro. Mi cadevano i capelli, mi ha proposto le extention. Mi ha detto il prezzo: 280 euro. Poi alla fine de lavoro mi ritrovo con una testa da leone. Il costo? 5.900 euro. Non ho chiesto questo importo per questo lavoro. Ti pago, ma ti denuncio”, dice al Live l’ex cliente. Federico di difende: “Ha messo 17 ciocche di capelli, fate voi la somma se ognuna costa circa 300 euro da listino”. Caso chiuso? Forse. Federico,però, porta in studio una chat a proposito delle famose extension. E’ il contenuto della Busta gold choc. “Devi pagarmi l’altra parte delle extension, 600 euro”. Spunta la verità. La Mosetti avrebbe dovuto pagare quella somma a Federico, ma si difende dicendo di averla versata “in nero”. Il parrucchiere delle star esplode. “Sei una buffona. Vergognati, sei una maleducata. Sei una buffarola”, esplode Federico. E la Mosetti: “Schifoso”. Ma Lauri urla e sbotta: “Non ti permettere”.

