Massimiliano Morra gay, bomba sul Grande Fratello Vip: "Chi è stato il suo amante, è pronto a dirlo"

I gusti sessuali di Massimiliano Morra continuano a far (s)parlare i commentatori del Grande Fratello Vip. Dopo le insinuazioni della sua ex fidanzata e attuale coinquilina della casa, Adua Del Vesco, arrivano le parole di Deianira Marzano, influencer e opinionista di Barbara D'Urso, che sui social rivela dettagli scabrosi sull'attore ex Ares: "Una fonte mi ha detto che avrebbe avuto una relazione con un farmacista sposato e che poi aveva lasciato la famiglia per lui". Insomma, come suggerito da Adua, Morra sarebbe omosessuale.

"Ho mentito". Il vip "gay", Adua Del Vesco crolla a poche ore della diretta: sbugiardata così, che figuraccia

"A noi se questo sia vero non ci interessa, non c'è niente di strano - sottolinea la Marzano -. Ma perché fingere per anni di essere etero e prendere in giro la gente per anni?". Non solo, presto l'amante potrebbe uscire allo scoperto: "Quello che mi ha detto che si vociferava che aveva avuto una storia con questo farmacista è vivo e vegeto ed è pronto pure a dirlo". Chissà, magari proprio in uno dei salotti della D'Urso.

