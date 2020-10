“Otelma vuole solo pubblicità?”, la cannonata di Giucas Casella, gode Francesca Cipriani

Francesco Fredella 09 ottobre 2020 a

Adesso parla Giucas Casella. E cala il gelo perché il mentalista più famoso della tv difende senza freni Francesca Cipriani, che ha ricevuto una lettera dal legale del Divino Otelma per un risarcimento danni a causa dell’incidente sulla spiaggia dell’Isola dei famosi. Ovviamente per la Cipriani è stato un fulmine a ciel sereno. Ora ci pensa Casella a difendere Francesca, amica di sempre. Lui interviene al telefono a RTL102.5 News e spara la bomba: “Ma ci rendiamo conto? Forse cercava un po’ di pubblicità, qualche invito in tv perché non lo vediamo da tempo”. Una vera bordata senza precedenti. “Io sono io, non paragonatemi a Otelma”, puntualizza Casella che non si è mai definito un mago. “Assolutamente no”, precisa. Giucas, che sta vivendo un periodo bellissimo da nonno, vuole tornare in Honduras. “Devo farlo. Non pensate che mi sia passata la voglia, tornerò con Francesca Cipriani: è il mio sogno. Ma devo ammettere che sto impazzendo per il piccolo Giacomo, vivo per lui. Mio nipote mi ha fatto rinascere”, conclude.

