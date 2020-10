Elisa Isoardi a È sempre mezzogiorno chiede alla Clerici: "Trovami tu un fidanzato". Sorpresa, Raimondo Todaro in diretta

15 ottobre 2020 a

"Trovami tu un fidanzato!". Elisa Isoardi è in collegamento a sorpresa con Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, a testimonianza di come le voci riguardo a presunte ruggini per la staffetta alla Prova del cuoco fossero state messe in giro dalle malelingue che infestano i corridoi della Rai. E anzi le due hanno scherzato anche su temi molto intimi e privati.

"Sei innamorata? Hai una luce particolare negli occhi, lo dicono tutti!", la stuzzica la Clerici. Il riferimento ovvio è al rapporto tra la Isordi e Raimondo Todaro, suo partner a Ballando con le stelle, che molti suggeriscono essere non solo professionale. "Sono innamorata del programma - svicola Elisa -, Milly Carlucci mi sta insegnando molto! Arrivo sfinita a casa non ho il tempo di pensare all’amore, devi trovarmelo tu il fidanzato Antonella!". Poi i complimenti alla collega: "Sono a casa di mia zia Gabriella, ti guardo tutti i giorni, saluti alle signore in studio! È bello vedere che c'è rispetto per le generazioni che hanno tanto da insegnare!". Poi però si torna a parlare di Todaro, che manda un messaggio vocale in diretta alla partner. "Raimondo! - lo bacchetta simpaticamente la Clerici - I messaggi vocali non si mandano in diretta perché poi bisogna aspettare per sapere cosa dicono!".

