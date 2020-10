Grande Fratello Vip, dall'amica di famiglia bomba su Elisabetta Gregoraci: "Provo a difenderla ma non so più come fare. La verità? Briatore..."

18 ottobre 2020 a

Ora, mentre Elisabetta Gregoraci è sempre al Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - ci si mette anche l'amica di famiglia. Si tratta di Arianna David, ex Miss Italia e naufraga all'Isola dei Famosi, che in un'intervista al settimanale Nuovo ha parlato del rapporto tra la Gregoraci e Flavio Briatore, al centro di numerose voci ed evoluzioni durante questo Gf Vip. E la David ha subito sganciato la bomba, affermando che secondo lei "Briatore prova ancora dei sentimenti per lei", insomma che "la ama ancora". Questa la ragione per cui mister Billionaire non ha mai digerito la partecipazione dell'ex moglie al reality. Dunque, la David bacchetta la Gregoraci per quanto detto su Briatore nella casa: "Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui. Ha dichiarato con leggerezza di aver condotto una vita di sacrifici: per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi", la rimprovera. E ancora: "Provo a difenderla, ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti", ha concluso Arianna David.

