Gemma Galgani e Tina Cipollari, caos a Uomini e donne: "Te ne intendi di pesci". Parole irriferibili, la dama scappa in lacrime

19 ottobre 2020 a

a

a

Ancora lacrime per Gemma Galgani, e a causarle è stata naturalmente una cattivissima Tina Cipollari. Stando alle anticipazioni del blog specializzato Il vicolo delle news riguardo la nuova puntata di Uomini e donne, tra la Dama di Torino e la storia opinionista di Maria De Filippi si sarebbe giunti di nuovo ai ferri corti. Motivo? Una battutaccia di Gemma: quando in studio arrivano Federica e Nicola, una nuova dama si presenta come pescivendola. E qui scatta la stilettata della Galgani alla Cipollari: "Tu te ne intendi di pesci". Apriti cielo: Tina giura vendetta e durante il ballo si avvicina alla Galgani. Coperta dalla musica, le dice parole talmente dure da farla piangere. Disperata, la Galgani si lamenta con la De Filippi confessando di non sopportare più la situazione, abbandonando il programma a fine puntata.

Uomini e Donne, "ti devi calmare": Tina Cipollari umilia Gemma Galgani? Maria De Filippi la massacra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.