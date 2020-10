Temptation Island, Speranza umiliata al falò finale. Alberto la molla dopo 16 anni e sceglie Nunzia. Poi l'avvistamento sospetto

21 ottobre 2020 a

Tra Speranza e Alberto non poteva che finire così: con una umiliazione al falò di Temptation Island. Davanti ad Alessia Marcuzzi, il ragazzo ammette: "Non la amo più. Per il percorso fatto, dico di no". E così, mentre la fidanzata si era detta "disposta ad aspettarlo" e a "rispettare i suoi tempi", Alberto è andato dritto per la sua strada e ha scelto, brutalmente, la single Nunzia. Più corna di così non si può, anche se lui si difende: "Amare non è una colpa".



"Sei una ragazza intelligente - spiega poi alla tentatrice -. Sai che è stata una decisione difficile, ho appena detto di no ad una storia di 16 anni. Troverai una persona diversa rispetto a quella del villaggio". Nunzia non si tira indietro e anzi lo rassicura: "Ho il cuore a mille". Si rivedranno a Napoli, giura lui. Ma finite le registrazioni, c'è da capire perché abbiano avvistato Alberto e Speranza di nuovo insieme.

