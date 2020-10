Enock contro Guenda Goria, rissa al Grande Fratello Vip: "Balotelli? Chi caz***o sei?", e le tira il microfono

26 ottobre 2020 a

a

a

Duro litigio tra Enock Balotelli e Guenda Goria al Grande Fratello Vip, con la situazione che degenera presto: il fratello di Mario Balotelli è arrivato a tirare il microfono addosso alla figlia di Maria Teresa Ruta. "Colpa" di Tommaso Zorzi, che per ravvivare l'atmosfera nella casa di Cinecittà si inventa un gioco: ciascuno dei concorrenti a turno deve fare da maggiordomo a un altro coinquilino.

"L'anagramma di neg***". Capito Patrizia De Blanck? Il "nomignolo" con cui chiama il fratello di Balotelli: scoppia un caso al Gf Vip

Per Enock è un po' offensivo nei confronti di chi davvero lavora come collaboratore domestico e qui la Goria lo punzecchia: "Avresti potuto dirlo anche quando tuo fratello ha fatto quella battuta su Dayane Mello". Il riferimento è a quanto accaduto venerdì scorso, quel "Mi vuole dentro poi dice basta basta mi fai male" assai poco carino. Enock non ci sta ed esplode, tirando il microfono alla ragazza e apostrofandola davanti a tutti: "Chi ca***o sei? Vaffanc***". A difendere il ragazzo Patrizia De Blanck,: "Non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che c***o c'entra lui con il fratello?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.