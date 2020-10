Guillermo Mariotto alla Vita in diretta: "Perché non prendo il coronavirus". Matano, gelo e imbarazzo per il giudice di Ballando con le stelle

30 ottobre 2020 a

Completamente fuori controllo. Guillermo Mariotto, vulcanico giurato di Ballando con le stelle, in collegamento con La vita in diretta la spara grossa sul coronavirus, troppo. "Il Covid non mi prende perché io prego: preghiamo, perché il Signore ci assiste". Piuttosto imbarazzato il commento del padrone di casa Alberto Matano: "Hai un modo artistico di interpretare la protezione da Covid".

E che il pomeriggio di Mariotto sia piuttosto turbolento, lo testimonia quanto accaduto dopo qualche minuto: "Qui c’è un problema di collegamento, io vi vedo a tratti e voi non mi vedete proprio". Sabato scorso Mariotto era finito nel tritacarne per una battutaccia volgare su Elisa Isoardi ("Ti muovi bene a letto, sei esperta") e per un durissimo faccia a faccia con Gilles Rocca, finito quasi con un corpo a corpo.

