Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: sesso, "ecco cosa abbiamo scelto". Decisione estrema al tempo del Covid

In questo periodo di emergenza sanitaria Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno scelto l'astinenza. Come ha raccontato la ballerina al settimanale DiPiù, la coppia ha deciso di prendersi un periodo di riposo dall'intimità coniugale. Qualche giorno fa la Russo ha concluso la sua esperienza a Tale e Quale Show, dove faceva tamponi tutte le settimane, mentre il marito sta continuando a occuparsi della scuola di ballo a Palermo. "Sarebbe rischioso darci anche un solo bacio - ha confessato lei -. Ma mi manca il contatto con mio marito". A DiPiù ha spiegato anche che all'inizio lei e Paolo Turchi hanno provato a baciarsi con la mascherina, ma senza successo: "Ci sembrava di soffocare". Il ballerino ha persino tentato di convincere la moglie a provare delle semplici carezze intime, dopo aver rigorosamente igienizzato le mani, ma non c'è stato nulla da fare. "Io sono troppo istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico", ha rivelato Carmen Russo. Secondo lei, però, dopo la pausa, sarà ancora più bello tornare alla loro intimità coniugale.

