Striscia la Notizia, la velina Mikaela Neaze Silva come non si era mai vista: video vietato ai deboli di cuore

Dietro le quinte di Striscia la Notizia. Già, le veline non danzano soltanto sul bancone del tg satirico di Canale 5. E questo video pubblicato sul suo profilo Instagram da Mikaela Neaze Silva sta qui a dimostrarlo. Eccola "esercitarsi" in uno stacchetto: giacca scintillante, intimo altrettanto scintillante e tacco a spillo d'ordinanza. Una bellezza mozzafiato, così come sono mozzafiato i movimenti che propone a tutti i suoi follower. Nel rilanciare il video, Mikaela Neaze Silva rinnova l'appuntamento con i telespettatori e aggiunge, con ironia: "Io quando perdo 2kg dopo un mese di dieta". Già, nel video la velina appare molto sorridente, felice. Anche se di perdere 2 chili, in verità, non ne ha alcun bisogno.

