Antonella Elia, parla un'amica: "Ha dato un ultimatum a Pietro Delle Piane"

Antonella Elia è sempre più enigmatica sul suo rapporto con Pietro Delle Piane dopo l'esperienza a Temptation Island Vip. Mesi fa, alla showgirl non era piaciuto affatto il comportamento del compagno nel reality e perciò aveva deciso di mettere fine a ogni tipo di contatto. Poi, però, a partire da quest'estate i due avrebbero ricominciato a frequentarsi, anche se la conduttrice del GfVip in alcune interviste ha sempre detto che Pietro è ancora in "punizione". Adesso pare ci sia un'altra novità. Secondo un'amica di Antonella Elia, raggiunta dal settimanale Nuovo, la showgirl avrebbe dato un ultimatum al compagno, dicendo: "Se non mi sposi, ci lasciamo". Sarà vero? E in quel caso, Pietro sarebbe pronto a fare il grande passo?

