Anna Falchi, la confessione più intima: "Tutto sospeso". Virus, un incubo sotto alle lenzuola

Si mette a nudo, Anna Falchi, si confessa. Lo fa a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Si parla di coronavirus, Natale e castità. Si parte dalle feste e del fatto che la showgirl ancora non è andata a vivere insieme ad Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Ma la casa, spiega, sarà pronta per Natale. Vespa ci sarà? "Festeggeremo insieme, ma a giusta distanza". Il punto è che il periodo è concitato, tra tamponi e ritardi nei lavori dovuti alla pandemia. Dunque si passa alla vita di coppia. I conduttori chiedono ad Anna Falchi se sta seguendo i consigli del virologo Fabrizio Pregliasco, ossia evitare rapporti sessuali per dribblare il contagio. E Anna Falchi, clamorosamente, conferma: "Anche per noi è così, tutto sospeso. Oggi come a marzo e aprile, ci vediamo con le dovute cautele. Ma quando andremo a vivere insieme...", conclude maliziosa Anna Falchi.

