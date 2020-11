Giuseppe Cruciani, cannonata a Selvaggia Lucarelli: "Di quella persona non parlo". Ma cosa è successo

14 novembre 2020 a

a

a

Conduttore de La Zanzara, ospite fisso a Dritto e Rovescio e ora anche scrittore con Nudi - Il sesso degli Italiani (La nave di teseo), un libro che racconta gli appetiti sessuali italici, anche quelli più torbidi. Si parla di Giuseppe Cruciani, uno che ha pochi peli sulla lingua. E che però, di Selvaggia Lucarelli, con cui ebbe una relazione, non vuole parlare. Intercettato da Moreno Pisto al MotoFestival, sul libro spiega: "Il mio obiettivo non è quello di normalizzare il sesso, se non c’è del proibito non ci piace, per carità. Ma perché uno non può raccontare quello che gli pare senza scatenare un putiferio?". Puro Cruciani, infatti poi aggiunge che a suo giudizio la gelosia è pericolosissima: "Se uno dei due nella coppia fa sesso con qualcun altro bisogna esorcizzare, vivere sempre meno il senso del possesso", rimarca. E si diceva, però della Lucarelli non parla. Quando gli chiedono una battuta sulla loro storia, taglia cortissimo: "Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei". Già, deve essere finita malissimo.

"Perché non posso condannare i disobbedienti". Il coprifuoco? Parla Cruciani: tutti zitti in studio da Del Debbio

"Bullizzato", "Portavoce". Lite senza precedenti Pedullà-Cruciani: la regia abbassa i microfoni, ma Del Debbio esplode: "Avete fatto male"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.