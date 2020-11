Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma: "Che paracu***a, adesso partono le diffide". Siamo già alle minacce legali

16 novembre 2020 a

a

a

Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma rischia di finire a carte bollate. L'ex di Flavio Briatore, subito attaccata dalla ex di Uomini e donne (che ha pure messo in guardia Pierpaolo Pretelli dall'abboccare alle moine della bella calabrese), ha ammesso nella casa del Grande Fratello Vip di voler scatenare il suo avvocato. "Cataldo - ha detto rivolgendosi idealmente al suo legale - bisogna mandare diffide a destra e manca… Adesso ne mandiamo una anche a Selvaggia dopo quel post…". "Cosa?", è caduta dalle nuvole l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo. E la Gregoraci glielo dice in faccia: "Amore, hai detto due cosettine e partirà la diffida…". Il sorriso sulle labbra lascia presagire una vendetta da servire freddissima.

“Pensavi che te la davo?”. Selvaggia Roma sotterra Enock Balotelli: "Zero rispetto per le donne", gli sms compromettenti

Il confronto prosegue in giardino, e quando Selvaggia fa ancora la gnorri, la Gregoraci affonda il colpo: "Non ti ricordi? L'hai fatto 2 giorni fa. Che parac***a. Stavi pensando 'adesso scrivo una cattiveria ad Elisabetta Gregoraci così perché godo e voglio entrare nella casa con la cattiveria'". Si prevedono nuovi fuochi d'artificio nelle prossime ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.